День службы ФСБ на границах РФ, примыкающих к Донбассу, будут засчитывать за два

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Сотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы на границах РФ, примыкающих к Донбассу и зоне военной операции, за два. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

"Засчитывать военнослужащим органов ФСБ, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения в РФ. Согласно закону, статус получат военнослужащие ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне СВО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.