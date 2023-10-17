Минтруд раскрыл процент инвалидов с ампутациями среди участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Больше половины (54%) участников спецоперации, которых признали инвалидами по результатам медико-социальной экспертизы, имеют ампутации. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

По его словам, это является самой настоящей проблемой, поскольку даже среди гражданских инвалидов этот процент намного меньше.

"Основные причины для такого количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей: диабет, старческие нарушения, сосудистые отклонения, люди в возрасте. Здесь, конечно, это молодой возраст", – отметил Вовченко на круглом столе в Совфеде.

При этом он добавил, что у 20% инвалидов СВО имеется ампутация верхних конечностей, а у 80% – нижних. Кроме того, 84% участников СВО, которые прошли экспертизу, посоветовали выдать технические средства реабилитации: протезы, коляски, спецодежду и обувь.

Вовченко отметил, что более 80% участников спецоперации проходят медосвидетельствование в трех регионах России – в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ввел изменения в порядок получения удостоверений ветерана боевых действий, благодаря чему выдавать их раненым участникам спецоперации смогут ближайшие к местам их лечения кадровые органы.

Из документа следует, что удостоверение в таком случае направляется в военно-медицинское учреждение, где находится участник СВО. Либо оно вручается ему, либо доверенному лицу под расписку.

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