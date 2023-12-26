В ГД призвали изменить принцип расчета стажа супругов участников спецоперации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В РФ предложили распространить механизм расчета стажа участников спецоперации на их супругов, которые осуществляют трудовую деятельность и воспитывают детей до 14 лет. Обращение думский депутат Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

В письме парламентарий напомнил о вступившем в силу нормативно-правовом акте по теме мер поддержки участников СВО. Один день выполнения задач спецоперации засчитывается за два дня службы, уточнил он.

Подобный учет в результате будет идти в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, увеличения суммы пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий, поделился Сухарев. При этом, продолжил законодатель, такую меру поддержки можно было бы утвердить в том числе в отношении супругов участников СВО, которые занимаются воспитанием детей и работают.

Ранее стало известно, что законодатели вместе с Минобороны РФ изучают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам спецоперации. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев напомнил слова Владимира Путина, который подчеркнул, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать поддержку в равной мере.

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