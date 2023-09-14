14 сентября, 10:15Общество
В ГД внесли проект о запрете увольнения вдов ветеранов боевых действий
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли законопроект, который предполагает запрет на увольнение вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента их гибели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Антропенко.
Изменения предложили внесли в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса РФ. На сегодняшний день нельзя расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с матерью ребенка в возрасте до трех лет, а также с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или до 14 лет.
"Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое", – отметил Антропенко.
В документе подчеркивается, что это распространяется на не вступивших в повторный брак вдов.
"Наши военные отстаивают интересы России, историческую справедливость и будущее своих детей. А дома на хрупких плечах их жен – забота о детях, домашние дела. Через многие километры защитники ощущают их любовь и теплоту, знают, как сильно по ним скучают, как верят в победу", – добавил депутат.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минобрнауки РФ с предложением создать при российских вузах центры поддержки учащихся из числа участников СВО и их детей, которых в этом году было зачислено около 8,5 тысячи.
Депутат объяснила, что такие центры могли бы помогать указанной категории студентов с оформлением стипендий и других выплат, получением места в общежитии, адаптацией к учебному процессу. Их эффективность, по мнению Лантратовой, будет обеспечена тесным взаимодействием с администрацией того или иного вуза.
Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ
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