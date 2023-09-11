В ГД предложили создать в вузах центры поддержки участников СВО и их детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минобрнауки РФ с предложением создать при российских вузах центры поддержки учащихся из числа участников СВО и их детей, которых в этом году было зачислено около 8,5 тысячи. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, приложив к публикации скан обращения.

"Прошу <...> рассмотреть возможность создания в российских высших учебных заведениях специальных центров поддержки и сопровождения <...> с целью сделать процесс обучения участников специальной операции и их детей максимально эффективным и комфортным", – говорится в документе.

Депутат объяснила, что такие центры могли бы помогать указанной категории студентов с оформлением стипендий и других выплат, получением места в общежитии, адаптацией к учебному процессу. Их эффективность, по мнению Лантратовой, будет обеспечена тесным взаимодействием с администрацией того или иного вуза.

Парламентарий добавила, что опыт создания подобного центра уже есть у НИУ ВШЭ: там работает студенческий ситуационный центр, который оказывает персонализированную поддержку родственникам участников спецоперации.

Ранее в Минобрнауки РФ подготовили приказ, согласно которому участники СВО и их дети получат возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах при вузах. Речь идет обо всех категориях граждан, которые имеют право получать высшее образование на бюджете в рамках отдельной квоты.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ