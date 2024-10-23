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23 октября, 23:15

Общество

Волонтеры собрали тонны продуктов для бойцов СВО и жителей новых регионов

Волонтеры собрали тонны продуктов для бойцов СВО и жителей новых регионов

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Штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" собрали тонны продуктов для бойцов СВО и жителей новых регионов. Волонтеры рассказывают, что товары первой необходимости в пункты приема москвичи приносят каждый день.

Более чем за 2,5 года собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которую направили на СВО и в новые территории. В рамках акции "Москва помогает" в столице работают 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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