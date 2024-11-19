Депутаты ГД внесли проект о праве на неоплачиваемый отпуск по уходу за бойцами СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий родственникам тяжелобольных бойцов СВО уходить на неоплачиваемый отпуск для ухода за ними, пишет ТАСС.

Раненые военные нуждаются в длительном уходе в условиях стационара, а также после выписки и при реабилитации, в чем им помогают близкие, заявила соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

"Однако зачастую длительность процесса восстановления раненых военнослужащих ставит родственников перед выбором между заботой о своих близких и сохранением рабочих мест", – отметила она.

Сейчас трудовое законодательство не содержит необходимых в таких случаях гарантий прав работников. Она отметила, что неудобства возникают не только у родственников раненных бойцов, но и у близких инвалидов I группы. Для них дополнительный неоплачиваемый отпуск устанавливается только коллективным договором и на достаточно непродолжительный срок.

Учитывая все вышеперечисленное, законопроект предлагает закрепить новую категорию работников – родителей и супругов раненых бойцов, которым работодатель не может отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска, который будет составлять до 35 дней ежегодно.

Также проектом предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году, родителей и супругов добровольцев, умерших от ранения или от заболевания, связанного с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

По словам Рукавишниковой, инициатива повысит уровень правой защищенности членов семей участников спецоперации, а также поспособствуют более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников.

Накануне соответствующее предложение поддержал и кабмин РФ. Однако правительство призвало депутатов доработать обоснованность уточнения именно 35 дней отпуска.

Между тем депутаты ГД предложили еще один законопроект, который предусматривает бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военных и добровольцев, участвующих в СВО. В пояснительной записке отмечается, что право на соответствующую льготу получают те, кто служит в районах Крайнего Севера и на территории УрФО, СФО и ДФО.