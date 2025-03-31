Минобороны РФ: электронные повестки будут направляться в личный кабинет на "Госуслугах"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электронные повестки в рамках весенней призывной кампании будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги". Москвичам их отправят на mos.ru, сообщили в Минобороны России.

"Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдет она с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных о всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде", – уточнили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что бумажные повестки сохраняют свою юридическую силу. Их будут отправлять заказными письмами с уведомлением по адресу проживания или пребывания призывника, а также вручать лично.

В понедельник, 31 марта, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Вместе с тем указ президента предполагает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, комментируя нововведения в весеннем призыве, говорил, что они призваны упростить процесс как для призывников, так и для военкоматов. Кроме того, они помогут снизить нагрузку на бюджет и систему здравоохранения.