Сильные геомагнитные бури могут обрушиться на Землю 7 ноября
Фото: depositphotos/I_g0rZh
Сильные геомагнитные бури могут обрушиться на Землю в пятницу, 7 ноября. Это возможно на фоне приближения облака плазмы от мощной вспышки на Солнце, которая произошла 5-го числа, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Предварительно, модели показывают события уровня G3–G4, то есть от сильных до очень сильных. Вероятность бурь высшего 5-го уровня на данный момент не просматривается", – уточнили ученые.
Ожидается, что выброс солнечной плазмы приблизится к Земле к полудню пятницы. При этом, учитывая высокий уровень солнечной активности, риски для планеты будут сняты не ранее, чем через 10 дней.
Кроме того, в лаборатории выразили надежду на то, что на Солнце попросту закончится "вспышечная энергия".
4 ноября на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла Х. Она началась в 20:15 по московскому времени, а ее максимум наступил в 20:34. Позднее ученые выявили вторую вспышку аналогичной мощности, которая достигла пика в 01:01 5 ноября.
Уточнялось, что событие мощностью Х1.2 произошло на самом краю солнечного диска. В связи с этим возможный выброс корональной массы не затронет Землю.
