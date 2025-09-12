Ученый Шлык: вероятность полярных сияний над Москвой после магнитных бурь невелика

Фото: TASS/Zuma

Вероятность полярных сияний в столичном регионе после ожидаемых магнитных бурь невелика, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Наталия Шлык.

По ее словам, 13–16 сентября прогнозируются геомагнитные возмущения от "воздействия высокоскоростного потока плазмы из обширной корональной дыры и эрупции волокна".

"В северных регионах наверняка будут видны сияния, насчет широты Москвы – гораздо менее вероятно, поскольку экстремальных геомагнитных бурь не ожидается", – уточнила Шлык.

Жители столицы до конца сентября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) без использования спецтехники. Сообщалось, что в городе сохраняются благоприятные условия для наблюдения.

Космическая станция видна как очень яркая звезда, так как ее солнечные батареи хорошо отражают свет. МКС двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 28 тысяч километров в час.

