27 ноября, 17:47

Наука
Кобяков: затраты на науку в России составляют 95 млрд долларов

В России призвали повышать затраты на науку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем инвестиций в развитие российской науки составляет около 95 миллиардов рублей. Тем не менее необходимо работать над их увеличением, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков.

По его словам, по затратам в этой области Россия занимает только 9-е место.

"Нам необходим качественный рывок на этом направлении: 10-кратный, 20-кратный. А это уже вопрос к финансовой системе и даже денежно-кредитной политике нашей страны", – цитирует Кобякова ТАСС.

Как отметил советник президента, вложения бизнеса в науку составляют только 30% от общего объема финансирования. В пример Кобяков привел значения за рубежом: в США – 955,6 миллиарда долларов, в Китае – 917 миллиардов, в Японии – 213 миллиардов, а в Германии – 179 миллиардов.

Кроме того, он указал, что применяемые льготы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) не показывают необходимого эффекта. В связи с этим Кобяков призвал сделать упор на реальное финансирование.

"Сегодня льготы на НИОКР не очень работают. Наши специалисты факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ изучили влияние стимулирующих налоговых механизмов на НИОКР. В России их влияние оказалось одним из самых слабых среди всех развитых и развивающихся стран в мире", – добавил он.

Ранее ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с Федеральным центром нейрохирургии приступили к созданию первой в России комплексной компьютерной модели головного мозга – "цифрового двойника". Проект планируется запустить в пилотном режиме уже в 2026 году. Он позволит сократить риски при операциях и найти щадящие методы лечения, которые в перспективе позволят избежать хирургического вмешательства.

