В РАН предупредили о возобновлении мощных вспышек на Солнце

В течение суток 28 ноября на Солнце возобновятся сильные вспышки класса М. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Также отмечается, что повышена вероятность возникновения вспышек высшего класса X. Усиление вспышечной активности связано с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров.

"За последние 24 часа почти в 5 раз возросли потоки рентгеновского солнечного излучения. Также значительно увеличилась частота малых и средних вспышек, не оказывающих влияния на Землю, но свидетельствующих о быстром росте запасов вспышечной энергии", – сказано в сообщении.

Ученые отметили, что внезапные всплески солнечной активности наблюдаются уже на протяжении 1,5 месяца. Они связаны с асимметрией в распределении солнечных активных центров, которая ярко выражена, однако не очень понятна. Вспышки происходят из-за того, что Солнце, вращаясь вокруг оси, каждые две недели поворачивается к Земле то "пустой" стороной, то активной.

Сообщается, что самая крупная активная область Солнца с номером 4274 пока находится на обратной стороне, поэтому запасы энергии в ней непонятны, однако есть признаки ее разрушения. Если это предположение верно, то новый период солнечной активности может пройти без вспышек класса X и сильных магнитных бурь.

Ранее ученые предупреждали об оживлении геомагнитной обстановки. По их данным, на обращенной к планете стороне Солнца уже несколько дней фиксируется довольно большая корональная дыра. Ожидалось, что ее влияние должно скоро почувствоваться на Земле.