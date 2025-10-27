Магнитные бури накроют Землю 28 и 29 октября

Фото: 123RF/aapsky

Магнитные бури слабой мощности G1 обрушатся на Землю во вторник и среду, 28 и 29 октября, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, 28 октября вероятность магнитной бури составит 75%. Ожидается, что пик геомагнитной активности придется с 18:00 до 21:00. С 03:00 и до конца дня магнитосфера будет находится в возбужденном состоянии.

Также 29 октября расчетная вероятность появления магнитной бури – 70%. Повышенная геомагнитная активность будет с 00:00 до 03:00 и с 06:00 до 09:00, сообщают эксперты. С 03:00 до 12:00 и с 18:00 до 00:00 магнитосфера будет возбуждена, а с 12:00 до 18:00 – спокойна.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.1. Она была зафиксирована 20 октября в 08:27 по московскому времени. Продолжительность события в группе пятен 4248 (N03W89) составила 34 минуты.