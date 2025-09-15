В Москве ветеранам СВО и членам их семей помогут открыть свой бизнес

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице запустят бизнес-акселератор "Твой старт", который поможет ветеранам спецоперации и членам их семей открыть свое дело с нуля. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Первый замглавы службы занятости населения города Роман Никитин объяснил, что благодаря этой образовательной программе бойцы СВО получат практические знания и поддержку на всех уровнях со стороны экспертов. Кроме того, им будут предоставлены необходимые инструменты, в том числе готовые бизнес-решения для быстрого старта.

Программу "Твой старт" разработали эксперты открытого университета центра "Моя карьера". Она состоит из шести модулей, один из которых посвящен франчайзинговым моделям ведения бизнеса. Это поможет предпринимателям снизить риски в период открытия дела, получить готовые технологии и поддержку специалистов.

В рамках данной образовательной программы участникам не только помогут выбрать свою нишу, но и расскажут о правильном распределении бюджета и формировании цен, а также с ними обсудят возможности и ограничения самозанятости и индивидуального предпринимательства.

Также ветеранам СВО объяснят, как тестировать продукт на аудитории и продвигать его с помощью бесплатных каналов. Для тех, кто планирует открыть свое дело по готовой модели, будут предложены франшизы и маркетплейсы. В рамках данной программы привлечены франчайзинговые компании, в активе которых есть проверенные бизнес-кейсы.

"Твой старт" будет проводиться в очном формате 15, 17, 19, 22, 24 и 26 сентября с 10:00 до 13:00 в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который расположен в Береговом проезде. Узнать детали можно по телефону: 8 (495) 870⁠-55⁠-45. Зарегистрироваться для участия в акселераторе можно через специальную форму.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия". Их можно подать до 15 октября.

После обучения у предпринимателей, начинающих инвесторов, топ-менеджеров и аналитиков появятся представление об основах венчурного инвестирования, знания и механизмы для оценки перспективности проектов.

