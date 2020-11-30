В Минтруде планируют упростить получение мер поддержки семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что в 2021 году при регистрации рождения ребенка матерям будет автоматически приходить информация о доступных мерах поддержки семьям с детьми. По его словам, постепенно министерство планирует упростить получение подобных льгот.

"Со временем для получения мер поддержки семей с детьми не будет нужно собирать множество справок", – приводит РИА Новости его слова.

Министр также добавил, что во втором полугодии начнет работать единый контакт-центр, с помощью которого можно будет проконсультироваться по вопросу получения доступных мер социальной поддержки.

Ранее в трех регионах РФ появились продовольственные карты для семей с детьми. По ним можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий карта недоступна.