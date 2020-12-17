Котяков: Семьи с детьми получат порядка 16 миллионов выплат по 5 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал число предстоящих выплат семьям с детьми к Новому году. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".
"По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей, и, соответственно, такие семьи получат выплату на каждого ребенка по 5 тысяч рублей", – заявил руководитель ведомства.
О предновогодних выплатах семьям с детьми ранее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства уточнил, что на них смогут рассчитывать семьи с детьми до 7 лет.
Глава государства также рассказал, что с 1 января 2021 года могут быть расширены выплаты для семей с детьми. При определенных условиях выплаты могут вырасти до одного прожиточного минимума на ребенка.
Путин пообещал выплатить по 5 тыс рублей на ребенка к Новому году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: