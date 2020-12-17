Котяков: Семьи с детьми получат порядка 16 миллионов выплат по 5 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал число предстоящих выплат семьям с детьми к Новому году. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей, и, соответственно, такие семьи получат выплату на каждого ребенка по 5 тысяч рублей", – заявил руководитель ведомства.

О предновогодних выплатах семьям с детьми ранее объявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства уточнил, что на них смогут рассчитывать семьи с детьми до 7 лет.

Глава государства также рассказал, что с 1 января 2021 года могут быть расширены выплаты для семей с детьми. При определенных условиях выплаты могут вырасти до одного прожиточного минимума на ребенка.