Более 100 тысяч заявок на новогоднюю выплату для детей подали через портал госуслуг

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Через портал госуслуг за два часа граждане подали более 100 тысяч заявлений на новогоднюю выплату для детей до 8 лет. Об этом сообщает Минцифры Российской Федерации.

Выплату начислят в автоматическом режиме – средства переведут по тем реквизитам, которые были указаны в прошлых выплатах. Однако, если указанный счет недействителен, необходимо подать заявку повторно.

Ранее Владимир Путин объявил, что семьи с детьми к Новому году смогут получить от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. Выплаты полагаются семьям, дети в которых родились в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.