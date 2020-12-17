Как получить выплату на ребенка к Новому году

Президент подписал указ о единовременной выплате в 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям, имеющим детей до семи лет включительно. Рассказываем, как получить выплату и в какие сроки ее ожидать.

Кому положены выплаты?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние пять тысяч рублей на каждого ребенка могут получить граждане России (родители, усыновители, опекуны и попечители), у кого в семье есть дети возрастом до семи лет включительно: родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

Если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года ребенку исполняется 8 лет, на такого малыша тоже начислят выплату. Соответствующий указ уже подписан президентом.

"Посоветовался с правительством, с администрацией президента. Мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям небольшой подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку", – уточнил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Как получить выплаты?

Единовременная выплата в пять тысяч рублей будет зачислена автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Деньги большинству получателей Пенсионный фонд России (ПФР) перечислит на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений, которые им передали граждане, получившие предыдущие выплаты на детей. Тем, кто не получал таких выплат, следует обратиться в ПФР или подать заявление через госуслуги до 1 апреля 2021 года.

Когда придут деньги?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На данный момент точная дата, до которой обязаны перевести деньги, пока не определена. Но президент во время традиционной пресс-конференции пообещал, что деньги поступят до Нового года. Всего выплаты получат 16 миллионов детей.