ПФР разъяснил порядок получения новогодних выплат для детей до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новогодние выплаты детям до 7 лет, о которых накануне объявил Владимир Путин, будут перечислены их родителям в беззаявительном порядке, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
"В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги будут перечислены ПФР автоматически по принципу "социального казначейства" на основе весенних и летних данных по аналогичным выплатам. Таким образом, для того, чтобы получить выплату, не надо никуда специально обращаться.
"Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно", – отметили в фонде.
В ПФР пояснили, что заявление придется написать только семьям, в которых ребенок родился после 1 июля, либо родители и попечители не обращались в фонд ни за одной из детских выплат на детей, предоставлявшихся в течение 2020 года.
"В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет", – говорится в тексте.
Ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что семьи с детьми к Новому году смогут получить от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. Выплаты полагаются семьям, дети в которых родились в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.
По данным Минфина, на новогодние выплаты на детей из резервного фонда правительства будет выделено 73,5 миллиарда рублей. Они коснутся 14,7 миллиона российских детей.
Путин пообещал выплатить по 5 тыс рублей на ребенка к Новому году
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