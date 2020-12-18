Стоимость евро превысила 90 рублей впервые с 7 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта со сроком расчетов на завтра на 11:52 подорожала на 69 копеек, составив 90,04 рубля. Доллар вырос на 64 копейки – до 73,47 рубля. Таким образом рубль усилил темпы снижения перед выходными.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ранее сообщил, что российская валюта имеет потенциал к росту до 65–66 рублей за доллар, поскольку в настоящий момент она недооценена. По его мнению, это может повлиять на укрепление рубля в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что колебания на финансовых рынках и кризис, связанный с пандемией, поменяли отношение россиян к сбережениям. Эксперты отмечают, что многие больше не держат деньги на депозитах, предпочитая покупку валюты.