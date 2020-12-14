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Москва 24

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Экономика

09:17

Банкир допустил ослабление доллара до 65 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская валюта имеет потенциал к росту до 65–66 рублей за доллар, поскольку в настоящий момент она недооценена, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

"Рубль недооценен. Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество", – передает слова Якобсена РИА Новости.

По его мнению, это может повлиять на укрепление рубля в долгосрочной перспективе.

"Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рублей за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей", – отметил банкир.

Ранее сообщалось, что колебания на финансовых рынках и кризис, связанный с пандемией, поменяли отношение россиян к сбережениям. Эксперты отмечают, что многие больше не держат деньги на депозитах, предпочитая покупку валюты.

Аналитики заявили, что россияне поменяли отношение к сбережениям из-за пандемии

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