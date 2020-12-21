Эксперт дал прогноз по курсу рубля до конца года

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В последние недели уходящего года не стоит ожидать резкого падения курса рубля, считает инвестор и финансовый эксперт Ян Марчинский. При этом он подчеркнул, что динамика будет негативной, сообщает "Газета.ру".

"До конца года будет легкая негативная динамика без каких-то резких движений: евро где-то в диапазоне 89–91, а если про доллар, то на уровне 73–75 рублей. Позитивных предпосылок я не вижу", – заявил он.

По мнению эксперта, потребление нефти будет снижаться, поэтому и цена на нее будет падать, а государственная выручка уменьшаться. Специалист подчеркнул, что инвесторы будут видеть в этом определенные риски.

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с 3 декабря. Европейская валюта выросла в цене на 1,44%. Она составила 91,11 рубля. Доллар превысил отметку в 75 рублей – 75,8 рубля, рост американской валюты составил 3,34%.

Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько отмечал, что рост курса евро связан с укреплением позиций валюты на международном рынке. Он подчеркивал, что европейские деньги растут из-за удешевления доллара в корзине ведущих валют.

До этого курс рубля показывал рост в связи с принятием ряда решений странами ОПЕК+. 4 декабря российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателями и обновила максимумы к доллару впервые с 2 сентября. Американская валюта тогда стоила 74,39 рубля, евро – 90,29 рубля.

