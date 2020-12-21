Курс евро превысил отметку в 91 рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с 3 декабря, следует из данных Московской биржи.

Европейская валюта выросла в цене на 1,44%. Она составила 91,11 рубля.

Доллар превысил отметку в 75 рублей – 75,8 рубля, рост американской валюты составил 3,34%.

В начале торгов доллар стоил 73,91 рубля, евро – 90,45 рубля.

Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько отмечал, что рост курса евро связан с укреплением позиций валюты на международном рынке. Он подчеркнул, что европейские деньги растут из-за удешевления доллара в корзине ведущих валют.

До этого курс рубля показывал рост в связи с принятием ряда решений странами ОПЕК+. 4 декабря российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателями и обновила максимумы к доллару впервые с 2 сентября. Американская валюта тогда стоила 74,39 рубля, евро – 90,29 рубля.