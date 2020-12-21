Курс евро превысил отметку в 91 рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Евро поднялся выше 91 рубля впервые с 3 декабря, следует из данных Московской биржи.
Европейская валюта выросла в цене на 1,44%. Она составила 91,11 рубля.
Доллар превысил отметку в 75 рублей – 75,8 рубля, рост американской валюты составил 3,34%.
В начале торгов доллар стоил 73,91 рубля, евро – 90,45 рубля.
Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько отмечал, что рост курса евро связан с укреплением позиций валюты на международном рынке. Он подчеркнул, что европейские деньги растут из-за удешевления доллара в корзине ведущих валют.
До этого курс рубля показывал рост в связи с принятием ряда решений странами ОПЕК+. 4 декабря российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателями и обновила максимумы к доллару впервые с 2 сентября. Американская валюта тогда стоила 74,39 рубля, евро – 90,29 рубля.
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