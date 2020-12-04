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Москва 24

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Экономика

05:33

Курс рубля обновил трехмесячный максимум

финансы экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля вырос к доллару и к евро после решений Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+).

Российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновила максимумы к доллару со 2 сентября. Курс американской валюты снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, а евро потеряло 59 копеек и достигло 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает рост западных фондовых индексов и курсов "развивающихся" валют. Ранее стало известно, что участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноября мировые цены на нефть выросли в стоимости на 27,8 процента по марке Brent и на 26,7 процента по марке WTI. За минувшую неделю нефть подорожала на 7-8 процентов, когда стало известно об успешных испытаниях вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech.

Курс доллара упал до 75 рублей впервые с сентября

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