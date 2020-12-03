ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти

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Участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости. Предполагается, что добыча сырья с января увеличится на 500 тысяч баррелей в сутки.
"Для повторной оценки условий на рынке будет ежемесячно проводиться заседание", – говорится в сообщении.
От итогов данных заседаний зависит возможное увеличение добычи нефти.
В Минэнерго Казахстана также сообщили об общих ограничениях в добыче сырья для стран участниц. В январе они составят 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня. Сроки данных договоренностей пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8 процента по марке Brent и на 26,7 процента по марке WTI. По данным торгов, цена февральских фьючерсов Brent составляет 47,88 доллара за баррель, а январской марки WTI – 45,34 доллара за баррель.
Аналитики Citigroup пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведут к падению курса доллара в 2021 году на 20 процентов. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $48 за баррель
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