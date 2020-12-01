СМИ сообщили, что Азия заказала около 20 танкеров с американской нефтью

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Около 20 танкеров с американской нефтью отправятся в декабре в Азию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, суда зафрахтовали различные компании для того, чтобы доставить нефть с берегов Мексиканского залива. Большая часть заказанных судов – супертанкеры, они могут перевозить до 2 миллионов баррелей.

Среди компаний, зафрахтовавших суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec – "дочку" крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group. В издании отметили, что судна США доставят нефть в Китай, Сингапур и другие страны Азии.

По данным агентства, такой объем материалов нужен Азии в связи с резким восстановлением экономики после пандемии COVID-19.

Ранее Владимир Путин заявил, что спрос на нефть в мире в течение ближайших 5 лет будет расти на 1%. По словам президента РФ, затем спрос будет падать на 0,1% в год.