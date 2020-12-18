Цена нефти Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1% – до 52,02 доллара за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки на 17:44 мск.

В последний раз стоимость этой нефти находилась выше 52 долларов за баррель 5 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8% по марке Brent и на 26,7% по марке WTI. Основными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19.

Также аналитики Citigroup пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара в 2021 году на 20%. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные, считают эксперты.