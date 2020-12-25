Рубль показывает незначительный рост по отношению к доллару и евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль слабо растет по отношению к евро и доллару, сообщает "Газета.ру".

Согласно данным на момент начала торгов, американская валюта опустилась лишь на 9 копеек. Ее стоимость составила 73,81 рубля. Евро также уменьшился на 9 копеек, до 90,01 рубля.

В четверг курс доллара составил 75,04 рубля, евро – 91,6 рубля. Стоимость нефти марки Brent показала рост на 0,43% и поднялась до отметки в 51,42 доллара за баррель.

Ранее финансовый эксперт Ян Марчинский предположил, что в последние недели уходящего года не произойдет резкого падения курса рубля. По его словам, евро будет в диапазоне 89–91 рубль, а доллар – на уровне 73–75 рублей.