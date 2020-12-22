Путин заявил, что в нефтяной отрасли нельзя хулиганить с потребителями

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Нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком.
Новак рассказал президенту о ценах на нефтепродукты. По его словам, механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, разработанный по поручению Путина, позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Вице-премьер заверил Путина, что власти будут следить за этим и дальше.
"Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", – ответил ему президент.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8% по марке Brent и на 26,7% по марке WTI. Основными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19.
Также аналитики Citigroup пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведут к падению курса доллара в 2021 году на 20%. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные, считают эксперты.
Цена нефти марки Brent превысила 48 долларов за баррель
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