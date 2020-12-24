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Москва 24

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Экономика

11:02

Курс доллара на Мосбирже снизился до 75,04 рубля

экономика

Фото: Москва 24/Ниита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился до 75,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар упал на 0,02%. Курс европейской валюты поднялся на 0,12%, составив 91,605 рубля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,43% – до 51,42 доллара за баррель.

Ранее финансовый эксперт Ян Марчинский предположил, что в последние недели уходящего года не произойдет резкого падения курса рубля. По его словам, евро будет в диапазоне 89–91 рубль, а доллар – на уровне 73–75 рублей.

Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько, в свою очередь, отмечал, что рост курса евро связан с укреплением позиций валюты на международном рынке. Он подчеркивал, что европейские деньги растут из-за удешевления доллара в корзине ведущих валют.

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