Курс доллара на Мосбирже поднялся до 74,43 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара вырос до 74,43 рубля, поднявшись на торгах Московской биржи на 0,37 процента. Курс евро при этом вырос на 0,11 процента и составил 90,69 рубля. Данные торговой площадки актуальны на 10:00.

Спустя три минуты курс доллара поднялся до 74,47 рубля, курс евро – до 90,74 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар в 2021 году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, евро – 82-92 рубля.

Также эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году. Он отметил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской.

