Рубль в начале дня снижается к доллару и растет к евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль в начале торгов на Московской бирже снижается к доллару и поднимается к евро. Это происходит на фоне роста американской валюты к европейской на форексе.

Курс доллара расчетами завтра на 10:10 вырос на 20 копеек, составив 74,12 рубля. Курс евро упал на 21 копейку – до 90,89 рубля.

Европейская валюта снижается к американской на 0,07% – до 1,2262 доллара.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 0,64%, составив 54,73 доллара за баррель.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.