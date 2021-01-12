Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,25 рубля

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В начале торгов во вторник, 12 января, курс доллара снижается на фоне подорожания нефти.

По данным на 10:06 московского времени, доллар подешевел к российской валюте на 41 копейку, до 74,25 рубля. Курс евро также снизился – на 57 копеек, до 90,23 рубля.

Цена нефти марки Brent повысилась на 0,5% до 55,92 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что доллар в 2021 году будет колебаться в пределах 70–80 рублей, евро – 82–92 рубля.

Эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году. Он отметил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской.