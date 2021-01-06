Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

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Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум. Об этом сообщает портал CoinDesk.

По имеющимся данным, курс криптовалюты в ходе торгов вырос на 6,42%. На пике цена биткоина составляла 34 076 долларов.

Ранее эксперты спрогнозировали бурный рост курса биткоина в 2021 году. Утверждалось, что котировки криптовалюты продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года.

Старший преподаватель факультета рыночных технологий РАНХиГС Борис Пивовар в беседе с Москвой 24 рассказал, стоит ли вкладываться в нестабильный биткоин. Эксперт подчеркивал, что в настоящей ситуации криптовалюта находится в более выигрышной позиции, нежели другие валюты и инструменты инвестирования.