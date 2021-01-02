Цена биткоина превысила отметку в 31 тыс долларов

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Биткоин во время торговой сессии подорожал на 6,02%. В результате его стоимость обновила исторический максимум, достигнув 31 284 долларов, следует из данных сайта CoinDesk.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

В конце 2020 года стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов. Отмечалось, что тем самым цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее эксперты спрогнозировали рост курса криптовалюты до 31 тысячи долларов в 2021 году. По их прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года.