Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

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Соглашение об ограничении добычи нефти продлят до конца 2022 года. К такому решению пришли страны ОПЕК+, учитывая сегодняшние фундаментальные показатели нефтяного рынка.

Кроме того, участники решили постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно. Это хотят начать делать с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Общая оценка рынка и его перспектив должна пройти в декабре. Но встречи представителей ОПЕК+ будут продолжаться в ежемесячном режиме.

По словам вице-премьера Александра Новака, в результате новых договоренностей РФ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.

"При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 миллиардов рублей", – пояснил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+. По его словам, на данный момент конкретных предложений по продлению сделки не поступало.

Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет обсуждаться с коллегами по соглашению.

Встреча стран – членов соглашения ОПЕК+ была запланирована на 1 июля, однако была отменена из-за разногласий между странами-участницами.