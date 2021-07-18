Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Фото: depositphotos/photojimdp
Соглашение об ограничении добычи нефти продлят до конца 2022 года. К такому решению пришли страны ОПЕК+, учитывая сегодняшние фундаментальные показатели нефтяного рынка.
Кроме того, участники решили постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно. Это хотят начать делать с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Общая оценка рынка и его перспектив должна пройти в декабре. Но встречи представителей ОПЕК+ будут продолжаться в ежемесячном режиме.
По словам вице-премьера Александра Новака, в результате новых договоренностей РФ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.
"При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 миллиардов рублей", – пояснил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+. По его словам, на данный момент конкретных предложений по продлению сделки не поступало.
Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет обсуждаться с коллегами по соглашению.
Встреча стран – членов соглашения ОПЕК+ была запланирована на 1 июля, однако была отменена из-за разногласий между странами-участницами.
Цена нефти Brent превысила отметку 77 долларов за баррель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: