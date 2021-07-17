Министерская встреча ОПЕК+ состоится 18 июля

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Министерская конференция стран ОПЕК+ пройдет в воскресенье, 18 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что встреча пройдет в 13:00 по московскому времени в формате видеоконференции. На данный момент все необходимые вопросы между союзниками полностью улажены.

Ранее вице-премьер Александр Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+. По его словам, на данный момент конкретных предложений по продлению сделки не поступало.

Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет обсуждаться с коллегами по соглашению.

Встреча стран – членов соглашения ОПЕК+ была запланирована на 1 июля, однако была отменена из-за разногласий между странами-участницами.