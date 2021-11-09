В Пентагоне призвали Россию раскрыть цель передвижений ВС у границы с Украиной

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В Пентагоне продолжают наблюдать передвижения российских войск вблизи Украины, это вызывает беспокойство, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву прояснить намерения.

"Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины", – приводит слова Кирби РИА Новости.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что данная техника на самом деле размещена в районе Ельни в Смоленской области, не граничащей с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал опубликованные американскими СМИ сообщения некачественными и недостоверными. Он также подчеркнул, что Россия не представляет опасности ни для одной страны.

После этого немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что США обратились к Европейской службе внешних связей и нескольким государствам Евросоюза по причине якобы стягивания войск РФ к украинской границе.