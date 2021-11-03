Захарова назвала фейком публикации о стягивании войск РФ к украинской границе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Публикации американских СМИ о стягивании Россией войск к украинской границе являются настоящей фейковой кампанией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, как минимум три американских издания – Politico, The Washington Post, Foreign Policy – как по команде опубликовали материалы о стягивании Россией войск. При этом Захарова подчеркнула, что был не один фейк, а целая фейк-кампания.

"К нам никто не обращался, уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра, когда готовятся такие публикации, вбросы, то официальная позиция стороны не запрашивается", – цитирует представителя МИД РФ ТАСС.

Ранее появились спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают размещение российской военной техники на границе с Украиной. Утверждалось, что военные подразделения, в которые входит элитная 1-я гвардейская танковая армия, начали перебазировку в конце сентября из других районов РФ. По информации британского издательства по военной тематике Jane's, российская техника из состава 4-й танковой дивизии была переброшена близ Брянска и Курска.

