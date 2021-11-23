Шойгу заявил об активизации бомбардировщиков США на границе с РФ

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Стратегическая бомбардировочная авиация США активизировалась в непосредственной близости от границы России на востоке. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

По словам Шойгу, в 2020 году над Охотским морем авиация США выполнила 22 полета. При этом годом ранее полетов было только три.

"В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж, применение крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", – приводит слова Шойгу ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что во всех случаях Россия вовремя обнаруживала бомбардировщиков и устанавливала за ними непрерывный контроль.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", – заключил Шойгу.

Ранее Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС РФ и военной авиации КНР. Патрулирование прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Полет длился свыше 10 часов.

