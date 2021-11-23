Шойгу заявил об активизации бомбардировщиков США на границе с РФ

18:20
Фото: ТАСС/Евгений Паулин
Стратегическая бомбардировочная авиация США активизировалась в непосредственной близости от границы России на востоке. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.
По словам Шойгу, в 2020 году над Охотским морем авиация США выполнила 22 полета. При этом годом ранее полетов было только три.
"В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж, применение крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", – приводит слова Шойгу ТАСС.
При этом министр подчеркнул, что во всех случаях Россия вовремя обнаруживала бомбардировщиков и устанавливала за ними непрерывный контроль.
"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", – заключил Шойгу.
Ранее Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС РФ и военной авиации КНР. Патрулирование прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Полет длился свыше 10 часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: