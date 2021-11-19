Шойгу доложил Путину о результатах совместного с КНР воздушного патрулирования

15:19
Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС РФ и военной авиации КНР. Патрулирование прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом рассказала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, полет длился свыше 10 часов.
"Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что патрулирование проходило в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было.
Ранее сообщалось, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Полет был осуществлен в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Их сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
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