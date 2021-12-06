В Пентагоне отрицают, что самолет ВВС США создал угрозу борту "Аэрофлота"

06 декабря, 23:59
Фото: depositphotos/icholakov01
Американский самолет-разведчик не мог создать угрозу лайнеру российской авиакомпании "Аэрофлот" в небе над Черным морем. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Такого риска не было. <...> Данная ситуация была просто разрешена при помощи рутинных процедур со стороны представителей контроля воздушного движения", – приводит его слова ТАСС.
Кирби также заявил, что самолет ВВС США не совершал каких-либо небезопасных и непрофессиональных маневров.
Борт "Аэрофлота", следовавший 3 декабря из Тель-Авива в Москву, вынужден был изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с самолетом-разведчиком ВВС США, который хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.
Экипаж российского лайнера получил команду от диспетчеров о смене эшелона, принятые меры обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.
В этот же день военные РФ поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Воздушные цели идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.
В "Аэрофлоте" рассказали о подробностях инцидента с самолетом НАТО
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