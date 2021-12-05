В "Аэрофлоте" рассказали о подробностях инцидента с самолетом НАТО

Полеты разведчиков НАТО создают риск для гражданских самолетов. Об этом заявили в Росавиации.

В "Аэрофлоте" рассказали о подробностях инцидента с самолетом-разведчиком Альянса над Черным морем. Как заявили в пресс-службе компании, 3 декабря экипаж рейса из Тель-Авива получил команду от диспетчера о смене эшелона. Ему пришлось срочно снижаться из-за того, что совсем рядом оказался военный самолет НАТО. Экипаж рейса наблюдал его своими глазами. На борту лайнера "Аэрофлота" было 142 пассажира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

