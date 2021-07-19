Общественники поддержали планы по продаже авиабилетов по семейному тарифу

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что авиабилеты по специальному семейному тарифу должны стать доступны в августе. Об этом сообщает RT.

Зотов напомнил, что, к примеру, на покупку билетов на поезд есть льготы для проезда детей к местам отдыха вместе с родителями.

"Но, конечно, тех средств было недостаточно, поэтому важно именно в продолжение данной темы поощрить семейный отдых", – отметил он.

Он выразил мнение, что введение специального тарифа на авиабилеты для семей с детьми станет дополнением к уже существующим программам туристического кэшбека.

"И вот дополнением к данным программам и, по сути, неким завершающим этапом является как раз предоставление льгот на авиаперелеты, которые достаточно существенную роль имеют в турпакете", – подчеркнул Зотов.

Ранее Мишустин заявил, что авиабилеты по выгодному спецтарифу должны стать доступны семьям с детьми в августе. Он сообщил, что правительством уже утверждены правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов семьям.

Глава кабмина подчеркнул, что благодаря такому решению билеты по фиксировано низким ценам станут доступны десяткам тысяч жителей страны. По его словам, что на эти цели в 2021 году в бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей.

