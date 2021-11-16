В Счетной палате назвали причины неэффективности системы ОМС в России

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В Счетной палате перечислили причины неэффективности системы обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА Новости.

Аудиторы сравнили системы медобеспечения в 31 стране с развитой экономикой. Специалистам удалось выяснить, что в 14 государствах финансирование происходит по бюджетной системе. При этом в остальных странах используется система ОМС.

"В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран", – пришли к выводу в Счетной палате.

Аналитики также отметили, что почти во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении является неотъемлемой частью программы государственных гарантий. При этом государства используют для этих целей со-платежи жителей.

В то же время в России система ОМС не предполагает обеспечения лекарствами при оказании медицинской помощи амбулаторно, напомнили в Счетной палате.

В некоторых регионах сокращаются перечни групп населения, имеющих право на льготные лекарства, продолжили в ведомстве. Кроме того, основная часть лекарств при закупке направляется в стационары.

"Более половины всех государственных расходов на лекарственное обеспечение расходуется для лечения больных в стационарах", – уточнили аудиторы.

Специалисты пришли к выводу, что расширение системы обеспечения медикаментами в амбулаторных условиях приведет к снижению смертности в стране.

Ранее правительство РФ продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожидается, что это позволит снизить риск повторных инфарктов.