Сокуров не стал комментировать реакцию Кадырова на его спор с Путиным

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Александр Сокуров не стал комментировать предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проверить его слова о республиках Северного Кавказа, отметив, что в рамках СПЧ с главой государства можно открыто говорить на любые темы. Об этом сообщает РИА Новости.

"То, что я сказал, то я и сказал. <...> Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь", – сказал режиссер.

Накануне во время встречи Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав России. С данной позицией президент не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма.

Позже Рамзан Кадыров предложил компетентным органам проверить высказывание режиссера на факт "антигосударственного и экстремистского характера". Он также напомнил, что жители Чечни сделали свой выбор быть в составе РФ еще в 2003 году.

