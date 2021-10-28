Счетная палата оценила расходы российских регионов на преодоление пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В прошлом году мероприятия по преодолению последствий пандемии обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей. Такие данные приводит Счетная палата.
В ведомстве указали, что в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались. Наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах – 32,1 и 29 тысяч рублей на человека соответственно, в Москве – 27,1 тысячи рублей.
В регионы с наибольшими затратами также вошли Камчатский край, Магаданская, Московская и Мурманская области, Якутия, Санкт-Петербург, Республика Алтай.
Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях – 2,9 тысячи рублей на человека, а также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае – 2,6 тысячи рублей.
"Основными направлениями использования соответствующих бюджетных ассигнований были здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка малого и среднего предпринимательства", – говорится в документе.
Также сообщается, что сумма расходов на реализацию мер по преодолению последствий COVID-19 не ограничена, поскольку перечень не конкретизирован. Аудиторы указывают, что выделенные правительством России регионам средства обеспечили покрытие общих расходов на преодоление пандемии на 71,6%.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 100,6 миллиона рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" на подростках от 12 до 17 лет. Контроль за расходованием средств поручен Минздраву.
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