Кабмин выделил 2 млрд рублей на борьбу с распространением инфекций

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Кабмин выделит два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает RT.
Часть средств, в частности 223 миллиона, направят на создание ПЦР-центров. Их откроют в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск и Самару.
Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.
Также подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций, дооснащению центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усилению подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.
Ранее сообщалось, что в России стартовало производство препарата от коронавирусной инфекции на основе крови переболевших. Глава Минздрава рассказал о планах увеличения объемов производства препарата. Для этого потребуется больше плазмы, объяснил Мурашко.
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