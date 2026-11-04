Прощание с бэк-вокалистом "Любэ" Тарасовым прошло в Москве

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Прощание с бэк-вокалистом группы "Любэ" Алексеем Тарасовым прошло в храме Космы и Дамиана в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Траурную церемонию посетили близкие, друзья и коллеги музыканта. На входе в храм был установлен портрет вокалиста и венок из белых лилий. Похоронят Тарасова на Рублевском кладбище.

О смерти Тарасова стало известно 1 ноября. Ему было 64 года. Лидер "Любэ" Николай Расторгуев сообщил, что музыкант боролся с онкологией с середины лета. Бэк-вокалист попал в больницу, но спасти его не удалось.

Тарасов окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени М. М. Ипполитова-Иванова. Сперва он занимался оперным пением, а в 1989 году присоединился к "Любэ". Музыкант принимал участие в записи всех альбомов группы, но регулярно выступать на сцене стал лишь в 2005 году.

