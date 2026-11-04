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04 ноября, 14:39

Происшествия

В Абхазии возбудили новое уголовное дело против обвиняемого в убийстве россиянки

Фото: телеграм-канал "МВД Абхазии"

Генпрокуратура Абхазии возбудила в отношении Эдгара Абухбы, обвиняемого в убийстве туристки из России, еще одно уголовное дело. Он подозревается в покушении на изнасилование гражданки Белоруссии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии предварительного следствия, эпизод произошел 18 сентября 2025 года в Гагре, на берегу моря напротив гостиницы "Европа". Там Абухба, угрожая убийством гражданке Белоруссии, применил к ней физическую силу и причинил телесные повреждения. Довести задуманное до конца он не сумел: женщина стала звать на помощь и, пока нападавший растерялся, убежала.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе дальнейшего расследования оба дела – об убийстве россиянки и покушении на изнасилование гражданки Белоруссии – соединят в одно производство в установленном законом порядке.

Российская туристка перестала выходить в конце сентября, из-за чего ее родственники обратились в полицию Абхазии. Позднее девушку нашли убитой, а правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что во время ссоры с россиянкой он ее задушил.

Суд Гагрского района заключил Абухбу под стражу на два месяца.

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